Michele Placido, chi è il figlio Inigo Placido: età, foto, carriera

Chi è Inigo Placido, figlio dell’attore, sceneggiatore e regista Michele Placido. Ecco cosa sappiamo di lui.

Inigo Placido è il quarto dei cinque figli del celebre attore italiano Michele Placido. Da Simonetta Stefanelli, da cui ha divorziato, Michele ha avuto Violante, Michelangelo e Brenno. Nel 1988 ha avuto Inigo, nato dal legame con Virginie Alexandre. Dall’attuale moglie, l’attrice Federica Vincenti, sposata nel 2012, ha avuto Gabiele nel 2006.

Chi è Inigo Placido

Inigo Placido è il quarto figlio dell’attore, sceneggiatore e registra Michele Placido. Inigo è nato nel 1988 (per cui quest’anno ha 32 anni) dalla relazione di Placido con l’attrice Virginie Alexandre. Il ragazzo ha presto seguito le orme dei genitori, ed è entrato nel mondo del cinema. Inigo ha recitato nel film “Christopher Roth”, un thriller del 2010 diretto da Maxime Alexandre con Joaquim de Almeida, Ben Gazzara e Anna Galiena; in questo film il suo personaggio si chiamava Filippo. Inoltre Inigo ha fatto parte dello staff tecnico del film “Holy Money”, del 2009, anche quello del regista Maxime Alexandre. Della vita privata del ragazzo non si sa molto: il suo profilo Instagram conta ad oggi poco più di 770 followers, e Inigo pubblica per lo più fotografie scattate al lavoro. La sua passione per il mondo del cinema è evidente.

