Belen e Stefano di nuovo in crisi? Tutta la verità sulla coppia

Non c’è mai pace per la famosissima coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sono nuovamente in crisi? Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

La coppia italiana più chiacchierata di sempre torna sotto i riflettori. Parliamo della showgirl Belen Rodriguez e del compagno Stefano De Martino. I due hanno affrontato numerose bufere amorose, e nell’ultimo periodo sembrerebbero essere tornati insieme più forti di prima. Vocifera però la notizia dell’arrivo di una nuova crisi tra i due. A lanciare il campanello d’allarme è stato l’improvviso trasferimento a Napoli del ballerino, per motivi di lavoro. Belen pare invece sia rimasta da sola a casa a Milano con il figlio Santiago.

Leggi anche->Belen Rodriguez senza maschera: l’incontro con Elodie

Con il trasferimento di Stefano De Martino si è anche improvvisamente interrotta la pubblicazione di foto tenere tra i due piccioncini sui loro canali social. È così che tra i fan si è scatenato il panico. “Sono in crisi”, “Si sono lasciati“, “È accaduto qualcosa” si legge sotto le foto dei profili ufficiali dei due. Ma è questa la verità? La risposta di Belen non tarda però ad arrivare. Le numerosi voci vengono immediatamente smentite dalla showgirl argentina. Dunque non c’è nessuna crisi! La coppia sembrerebbe infatti pensare addirittura alla possibilità di allargare la famiglia.

Leggi anche->Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Belen viene… rimpicciolita!

Belen e Stefano: smentita la possibilità di una nuova crisi

Dunque sembrerebbe non esserci nemmeno l’ombra di una rottura tra la showgirl e il ballerino. Belen chiarisce anche la questione del trasferimento di Stefano e della lontananza fisica momentanea, tranquillizzando i fan tramite il magazine Chi. “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali.” La coppia sembrerebbe inoltre intenzionata ad allargare finalmente la famiglia. Santiago potrebbe avere dunque presto un fratellino o una sorellina? Rimaniamo dunque tutti con gli occhi puntati sulla coppia, che sembrerebbe non essere mai stata meglio.

Leggi anche->Belen Rodriguez: non solo Montalbano, tutti i film e le fiction

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI