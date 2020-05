Bambino autistico di 9 anni rapito, il corpo viene ritrovato in un lago

Un bambino autistico di 9 anni che non parlava è stato rapito in Florida da due uomini di colore, il suo corpo viene ritrovato galleggiare in un lago. Si ritiene che gli uomini cercassero soldi per la droga.

Un bambino di 9 anni autistico, che non era in grado di parlare, è stato rapito da due teppisti che volevano procurarsi i soldi per sostenere la loro dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Alejandro Ripley è stato rapito in un parcheggio nella macchina di sua madre giovedì sera. Le autorità di Miami-Dade Country in Florida hanno emesso una Amber Alert per trovare il ragazzo.

Oggi il bambino è stato ritrovato in un lago sulla costiera a pochi chilometri da casa. “Siamo molto tristi di annunciare che il bambino è stato rinvenuto senza vita“, riporta il Distretto di Polizia della Florida. Non sono stati effettuati arresti in collegamento al rapimento o alla morte del bambino. La Polizia ha riportato che Alejandro, che era autistico e non era in grado di parlare, è stato trascinato fuori dalla macchina della madre da due uomini di colore che guidavano una sedan. Uno dei sospettati indossava abiti neri, una bandana e una maschera in volto.

Il rapimento di Alejandro Ripley

La mamma del bambino, Patricia Ripley, di 47 anni, ha notato una macchina che la seguiva la scorsa notte a Miami. Poi hanno costretto la macchina della donna a uscire dalla corsia e le hanno bloccato la strada. Un passeggero è uscito dal veicolo e si è avvicinato alla signora Ripley e le ha preteso di avere della droga. Quando la donna gli ha detto di non avere stupefacenti, l’uomo le ha rubato il telefono e ha trascinato suo figlio fuori dalla macchina, rapendolo.

