Yari Carrisi, la dedica speciale alla sorella Ylenia: famiglia commossa

Yari Carrisi porta sempre nel cuore la sorella Ylenia: lo dimostra con il suo ultimo post a lei dedicato su Instagram.

Una dedica “ai viaggiatori, ai sognatori e ai ricercatori come Tyrone Power, a Ylenia nel suo essere, a tutta la nostra famiglia e ai nostri amici”. Questo il messaggio che Yari Carrisi, fratello della ragazza misteriosamente scomparsa ormai molti anni fa, affida a un affettuoso post su Instagram.

Il ricordo di Ylenia Carrisi tra dolore e nuove speranze

Nelle ultime ore si è tornato a parlare della misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi dopo lo scoop lanciato da una televisione spagnola che ha voluto “riaprire” il caso. Sono ormai trascorsi 26 anni che si son perse le tracce della figlia di Al Bano e Romina Power, ma ancor oggi restano aperti molti interrogativi.

Telecinco, una nota tv spagnola, ha rispolverato la tragica storia della ragazza intervistando Lydia Lozano, la giornalista che nel 1992 si occupò come tanti sui colleghi del caso. Il programma ha svelato un segreto. Secondo Lozano, Ylenia si troverebbe a Santo Domingo e sarebbe ancora viva. A questo proposito c’è da dire che Al Bano non ha mai creduto alla possibilità di riabbracciare sua figlia, battendosi contro chi magari ha voluto speculare sul suo dolore per anni. Diverso il caso di Romina, che invece non ha mai smesso di sperare di ritrovarla. In tutti questi anni, molte sono state le ipotesi sul suo allontanamento. Il caso è ancora aperto.

