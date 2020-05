Uomini e Donne: fino a quando andrà in onda – VIDEO

Agli sgoccioli il programma di Canale 5, Uomini e Donne: fino a quando andrà in onda, nonostante l’interruzione legata al lockdown.

Sospesa come gran parte dei programmi televisivi per il lockdown causato dal Coronavirus, da qualche settimana la trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne, ha ripreso a essere trasmessa nella consueta fascia pomeridiana.

Va detto che diverse cose sono cambiate nell’impostazione del noto programma televisivo: la formula delle esterne però resta invariata e con essa la possibilità di scelte da parte di tronisti e troniste. Alcuni di loro, peraltro, hanno fatto ‘perdere le tracce’.

Comunque sia, in queste settimane, i fan della trasmissioni stanno chiedendo che questa resti in onda fino a fine giugno, anche perché diverso tempo è stato perso a causa del lockdown. Invece, dovranno accontentarsi di seguire le vicende di tronisti e corteggiatori fino alla seconda settimana di giugno. Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, infatti, Uomini e Donne dovrebbe chiudere la stagione non più tardi di martedì 9 maggio.