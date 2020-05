Tina Cipollari e Giovanna Abate: scoppia la polemica sull’Alchimista

Tina Cipollari lancia una nuova patata bollente. Al centro del mirino c’è Giovanna Abate, che ha finalmente scoperto l’identità dell’Alchimista.

Una puntata interessante quella di oggi, venerdì 22 maggio, per la trasmissione Uomini e Donne. L’identità dell’Alchimista è finalmente stata svelata agli occhi della tronista Giovanna Abate. Che impressione le avrà fatto l’uomo? E soprattutto, che cosa ne pensano Tina Cipollari e Gianni Sperti? È stato durante un’ esterna che Giovanna ha potuto vedere per prima il volto del misterioso Alchimista. Una volta tornata in studio però ci ha pensato Tina a riportarla con i piedi per terra.

Leggi anche->Tina Cipollari sulla coppia De Lellis-Damante: “Le corna stanno bene su Giulia”

L’alchimista sembrerebbe avere suscitato in Giovanna emozioni contrastanti. La ragazza ha dichiarato infatti che per il momento non lo bacerebbe, eppure pare che l’uomo sia in qualche modo riuscito a stregarla. Colpita dal fascino dell’uomo mascherato, infatti, afferma rivolgendosi a quest’ultimo: “Tu mi hai dato una speranza di ricredere nel mio percorso, la scelta me l’hai confusa tu.” Poi continua: “Se tu fossi andato via io non ti avrei lasciato andare. Non ho ancora una scelta ma potrebbe ricadere su di te.”

Leggi anche->Tina Cipollari dura su Gemma Galgani: “Centinaia di uomini…”

Tina Cipollari contro Giovanna Abate: “Non credo a questa versione di Giovanna.”

Insieme al ricordo della bella esterna, per Giovanna non mancano ad arrivare anche le critiche. Ci pensano gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti a mostrare alla donna i loro dubbi. È Tina a intavolare per prima la conversazione. Sostiene infatti che la reazione di Giovanna di fronte all’identità dell’Alchimista sia stata abbastanza strana. “Secondo me non gli è piaciuto.” afferma. “Percepisco che non gli è piaciuto. Lei era molto incuriosita ma una volta che l’ha visto è rimasta molto delusa.” prosegue l’opinionista. Anche Gianni dice la sua, andando contro Giovanna per la prima volta. “Di pancia lo baceresti ma ti controlli. Il fatto che tu ti fermi per il bacio mi fa pensare, perché tu non sei una che si frena.” Siamo dunque tutti sulle spine per scoprire che cosa ne sarà del misterioso Alchimista.

Leggi anche->Uomini e Donne, Tina Cipollari perde la pazienza: “Li denuncio” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI