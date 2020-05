Stasera in tv – Quarto grado, le anticipazioni del 22 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 22 maggio, con una nuova puntata di Quarto Grado: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 22 maggio, con una nuova puntata di Quarto Grado, in onda in prima serata su Rete4 in prima serata. I due conduttori, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, inizieranno dall’emergenza Coronavirus fino ad arrivare al caso Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nello scorso ottobre. Attualmente in carcere per l’omicidio ci sono Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris con il processo che è stato rinviato al prossimo 9 giugno. Inoltre, sono state rese note altre intercettazioni tra Luca e la fidanzata Anastasya che potrebbero svelare nuovi indizi sulla vicenda.

Stasera in tv – Quarto grado, le curiosità

Il programma a cura di Siria Magri continua a mettere luce sull’inchiesta sull’emergenza sanitaria del Covid-19 e su come sono arrivati i primi contagi. I casi positivi risalgono proprio a quando il virus era poco conosciuto ed in molti hanno attaccato in queste settimane la Cina, che ha subito rispedito al mittente le numerose accuse arrivate. La puntata di Quarto Grado cercherà di chiarire la vicenda, una volta per tutte, con la possibilità di scoprire tutta la verità intorno al Covid-19. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 22 maggio.