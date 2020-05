Stasera in tv – Fratelli di Crozza, le anticipazioni del 22 maggio

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, venerdì 22 maggio 2020, con una nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda su Nove: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 22 maggio 2020, con una nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda sul Canale Nove a partire dalle 21.25 e in live streaming su Dplay. Sarà ancora trattata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus: dopo diverse settimane senza esser andato in onda, torna questa sera la seconda puntata che andrà in onda senza pubblico in studio. Durante la puntata Crozza metterà in scena monologhi e parodie dei personaggi, divenuti sempre più celebri durante l’emergenza Coronavirus, con le imitazioni di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e di Giulio Gallera, Assessore alla sanità in Lombardia. Inoltre, la settimana scorsa è andata in onda anche l’imitazione dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti.

Stasera in tv – Fratelli di Crozza, le curiosità

Lo stesso Maurizio Crozza metterà in scena anche il Professor Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio superiore di sanità, durante le numerose conferenze stampa nella Fase 1 dell’emergenza Coronavirus. Accanto al comico ci sarà sempre la sua spalla storica Andrea Zalone. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 22 maggio 2020, con la nuova puntata sul Canale Nove.