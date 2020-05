stasera in tv film – Felicia Impastato: cast, trailer e trama del film omaggio

Felicia Impastato, film del 2016, è un omaggio all’attivista italiana che si è battuta a lungo per assicurare alla giustizia gli assassini del figlio, Peppino Impastato: le anticipazioni sulla pellicola in onda oggi, 22 maggio.

Felicia Bartolotta, vedova Impastato, è stata un’attivista italiana, divenuta celebre per essersi battuta strenuamente con l’obiettivo di fare arrestare i responsabili della morte del figlio, Peppino Impastato. L’omaggio di Rai 1, che andrà in onda alle ore 21.25, ripercorre la vita della donna a ridosso della ricorrenza della sua nascita (avvenuta il 24 maggio del 1916).

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla pellicola.

Felicia Impastato, un film omaggio

Giuseppe Impastato, fratello di Peppino, il quale venne ucciso dagli uomini di Cosa nostra il 9 maggio 1978 a Cinisi, riguardo il film in onda stasera in televisione ha dichiarato:

“Non è vero che la gente vuole guardare solo i reality show.

C’è tantissimo bisogno di elevare culturalmente questo Paese e allo stesso tempo abbiamo la necessità di fare cultura antimafia in un momento difficile come questo”.

“C’è stata un’attenuazione della cultura antimafia. C’è stata un’ inversione di tendenza: si parla sempre meno di mafia, qualcuno crede che sia stata sconfitta perché non c’è più violenza. Ma è ora che dobbiamo alzare l’attenzione altrimenti le battaglie di civiltà che abbiamo vinto, sia a livello giudiziario sia a livello sociale, non varranno nulla. In questi anni sono cambiate molte cose, dobbiamo difendere ciò che abbiamo ottenuto.”

“Nel film si evidenzia la solitudine di mia madre, ma allo stesso tempo il suo coraggio. Felicia è stata un esempio di svolta della coscienza: lei era la moglie di un mafioso ma allo stesso tempo la mamma di un militante [di Democrazia Proletaria] che combatteva la mafia. In questa situazione difficile, questa donna, cattolica, che credeva molto nei valori della famiglia, scelse di rispettare il marito ma quando fu costretta a fare una scelta non si schierò dalla parte della mafia ma da quella del figlio, della giustizia, della legalità.”

“Ai ragazzi mia madre diceva sempre di studiare. Lei, usando una frase di Leonardo Sciascia, era solita dire ai ragazzi che una storia che non si racconta non esiste. La mafia non si sconfigge con la pistola, ma con la cultura. Felicia ammoniva i giovani dicendo loro di non dipendere da nessuno e mantenere la schiena dritta.”

Trama

Il corpo senza vita di Peppino Impastato, militante demoproletario, viene ritrovato nei pressi di una ferrovia. Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri, il giovane avrebbe organizzato un attentato e ne sarebbe rimasto lui stesso vittima. La madre, il fratello Giovanni e alcuni conoscenti di Peppino di oppongono fermamente a questa versione dei fatti, asserendo che il giovane sarebbe stato ucciso dalla mafia, una vendetta dovuta alla sua intensa attività politica e alle sue denunce contro le attività di Cosa Nostra.

Cast: