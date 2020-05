Stasera in tv film – Battleship: cast, trama e trailer del film di oggi

Battleship, film del 2012 diretto da Peter Berg, vede tra gli interpreti la cantante Rihanna e una trama che fonde con maestria i generi fantascienza e azione: i dettagli sulla pellicola in onda oggi, 22 maggio

Il film Battleship, in onda oggi, 22 maggio, su Italia1 a partire dalle ore 21.30, è ambientato nel 2005 quando la Nasa decide di stabilire un contatto con il gli abitanti del Pianeta G.

Le cose, ovviamente, non andranno come previsto e la razza umana si troverà di fronte a un imminente pericolo che minaccerà la sua sopravvivenza.

Battleship, trama

Nel 2005 la NASA stabilisce un primo contatto con il Pianeta G, che ospita forme di vita intelligenti. Dopo sette anni la razza aliena invia sulla Terra cinque navi stellari con lo scopo di raccogliere informazioni per avviare l’invasione del nostro pianeta. Nell’impatto con il mondo, il sistema di comunicazione dei veicoli stellari viene danneggiato e gli invasori decidono di servirsi del centro di comando della Nasa situato nelle Hawaii. L’obiettivo è quello di impedire all’umanità di comprendere il vero scopo dell’operazione prima che questa inizi. Gli abitanti del Pianeta G vorrebbero innalzare un campo magnetico e schierare tre navi da guerra per avviare un piano di invasione mirato. L’intento è inoltre quello di fornire al resto della flotta le coordinate per l’invasione, che in tal caso si rivelerebbe inarrestabile. Proprio in quel momento una flotta composta da navi appartenenti a tredici diverse nazioni sta compiendo un’esercitazione nelle vicinanze, l’annuale RIMPAC…

Battleship, cast:

Taylor Kitsch (Ten. Alex Hopper)

Alexander Skarsgård (Stone Hopper)

Rihanna (Cora Raikes)

Liam Neeson (Vice Ammiraglio Shane)

Brooklyn Decker (Samantha Sam Shane)

Peter MacNicol (Segretario della difesa)

Tadanobu Asano (Cap. Nagata)

Hamish Linklater (Cal)

Josh Pence (Capo Moore)

Jesse Plemons (Ordy)

Stephen Bishop (Taylor)

Gregory D. Gadson (Mick Canales)

John Tui (Beast Linch)

Adam Godley (Dott. Nogrady)

Battleship, trailer

