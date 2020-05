Stasera in tv – Battleship, la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 22 maggio 2020, con il film Battleship in onda su Italia1: ecco la trama e il cast della pellicola

Questa sera, venerdì 22 maggio 2020, andrà in onda in prima serata su Italia 1 il film “Battleship“, uscito nel 2012 e diretto da Peter Berg. Un film d’azione che vedrà impegnata una flotta di navi che combatterà contro un’armata aliena di macchine. Nel 2005, inoltre, la NASA scopre il pianeta “G”, un corpo celeste simile alla Terra che ospita anche esempi di vita intelligente. E così gli scienziati arrivano anche ad entrare in contatto con quella popolazione, attraverso un segnale inviato da un centro che si trova alle Hawaii. Nel 2012 quegli alieni riescono a trovare la Terra, e la attaccano con una forza composta da 5 astronavi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Battleship, le curiosità

E così la Terra dovrà essere difesa dalle flotte della marina militare di tutti i paesi, che devono cambiare così direzione dopo esser state riunite nel Pacifico per la consueta esercitazione annuale. Al comando ci sarà Alex Hopper, a bordo della nave da guerra, John Paul Jones. Nel cast troviamo Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihanna, Liam Neeson, Brooklyn Decker e tanti altri. Appuntamento da non perdere questa sera, oggi 22 maggio, con il film in prima serata su Italia1.