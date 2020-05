Stasera in tv – Accordi e Disaccordi, le anticipazioni del 22 maggio

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, venerdì 22 maggio 2020, con una nuova puntata del talk condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, Accordi e Disaccordi, in onda a partire dalle 22.45 su Nove. L’ospite di oggi sarà Pier Luigi Bersani, con il quale si continuerà a discutere della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Si metterà il focus sulla curva dei contagi dopo la riapertura di numerose attività commerciali. Inoltre, si darà spazio anche al Decreto Rilancio parlando della richiesta di prestito da 6,3 miliardi di garanzie statali da parte di Fca e altri colossi come Autostrade.

Stasera in tv – Accordi e Disaccordi, le curiosità

Durante la puntata sarà presente anche il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che commenterà ciò che sta attraversando il Paese. Il programma è prodotto da Loft produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay. Inoltre, questa sera sarà possibile vederlo su Nove visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.