Si chiamava Nayara la ragazza uccisa in circostanze che sulle prive avevano fatto pensare ad un incidente. Dopo tanto tempo emerge la verità.

È giunto ad una svolta il caso della scomparsa di una ragazza uccisa quando era ancora minorenne. La povera Nayara Ibarbia Contin, aveva solamente 17 anni quando perse la vita.

Allora si pensava che fosse deceduta a seguito di un tragico incidente stradale. Il mezzo sul quale viaggiava andò a scontrarsi con estrema violenza contro un furgone. Subito Nayara ricevette dei soccorsi immediati, ma perì dopo un ricovero in ospedale, a causa della gravità delle lesioni riportate. Il fatto avvenne nel 2017 e dopo tutto questo tempo è giunta una sentenza da parte del tribunale nei confronti del fidanzato della ragazza uccisa.

Ragazza uccisa, l’incidente fu indotto dal suo fidanzato secondo l’accusa

Lui si chiama Gustavo Villarreal e la Procura locale della città di Monte Maiz, una città della provincia di Cordoba, in Argentina, ha formalmente accusato l’uomo di omicidio con l’aggravante del rapporto sentimentale in atto con la vittima. Inoltrato anche il reato di crimine di genere. I risultati dell’indagine hanno portato gli inquirenti a pensare che l’incidente fosse stato causato di sua spontanea volontà da Villarreal, allo scopo conclamato di causare la morte di Nayara. Il sospetto è forte e ha acquistato sempre più certezza nel corso del tempo. Non si conoscono però le motivazioni.

