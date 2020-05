Per colpa di un parcheggio incivile in tanti hanno dei problemi nell’attraversare la strada. E chi ha avuto questo brutto comportamento viene colpito così.

Un episodio increscioso ha avuto luogo a Milano, per colpa di un parcheggio selvaggio che un incivile automobilista irrispettoso delle regole ha compiuto. Quest’ultimo – o quest’ultima – ha infatti lasciato la sua vettura, una Audi A4, proprio sulle strisce pedonali.

In una manovra talmente sfacciata che sembra essere stata fatta apposta per creare disagio alle persone a piedi. La cosa ha creato non pochi problemi infatti ai pedoni e soprattutto ai portatori di handicap.

Parcheggio selvaggio, il cartello di protesta sull’auto dell’incivile

Lo spiacevole evento si è verificato nella fattispecie in via Amedeo d’Aosta nella zona Città Studi del capoluogo lombardo. Allora un residente del posto ha scritto un cartello di protesta e lo ha appiccicato al parabrezza dell’auto, lasciata lì in quella manovra di parcheggio selvaggio. “Sei un incivile, vergognati”. Poche parole, ma colme di rabbia più che giustificata. Per quella che è una protesta nei limiti del consentito e più che condivisibile. L’immagine sta facendo il giro dei social network e sta acquistando numerosi consensi. Con una condanna unanime nei confronti di chi ha assunto un simile, deprecabile comportamento.

