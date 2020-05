Morto Gigi Simoni, l’ex allenatore dell’Inter di Ronaldo

Si è spento a 81 anni Gigi Simoni, morto l’ex allenatore dell’Inter di Ronaldo: circa un anno fa, aveva avuto un grave malore, oggi il decesso.

Chi era Gigi Simoni, ex allenatore dell’Inter

81 anni compiuti il 22 gennaio scorso, ex tecnico di Genoa e Inter, ma non solo, il ‘tecnico gentiluomo’ aveva alle sue spalle una carriera lunghissima. Infatti, come giocatore, ha vinto una coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B con il Genoa nella stagione 1967-68. Da allenatore, ha vinto con la Cremonese la coppa Anglo italiana nel 1993 e 5 campionati di serie B.

Sulla panchina dell’Inter, ha raggiunto l’apice della sua carriera, vincendo una coppa Uefa nella stagione 1997/98, anno nel quale gli fu assegnata anche la Panchina d’oro, e sfiorando uno scudetto, che vinse la Juventus tra le contestazioni, in particolare per un rigore non concesso all’Inter nel big match, dopo un contatto in area tra Ronaldo e Mark Juliano.