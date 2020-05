Mara Venier: “Sono stanca!”. Chiusura anticipata per ‘Domenica In’?

Come tutti i programmi Rai, anche ‘Domenica In’ è stato prolungato fino alla fine di giugno. Possibile però che Mara Venier decida di interrompere prima.

A causa del Coronavirus, anche i palinsesti televisivi sono cambiati. Per accompagnare gli italiani in questa fase 2, i direttori Salini e Coletta hanno chiesto ai conduttori di punta di prolungare i programmi sino alla fine di giugno. Tra i candidati ad andare avanti c’è pure Mara Venier, che con la sua ‘Domenica In’ fa registrare sempre ascolti sopra la media. La settimana scorsa è stata proprio la conduttrice ad annunciare che, salvo casi eccezionali, il programma sarebbe andato in onda sino al 28 giugno.

Zia Mara sta conducendo da mesi in solitaria un programma che dura 3 ore e mezza e domenica scorsa ha ricevuto in studio il primo ospito dopo mesi. Proprio quella presenza in studio potrebbe averle fatto cambiare idea sul prolungare il programma. Domenica, infatti, c’era ospite Pamela Prati e moltissimi telespettatori hanno criticato la scelta di darle visibilità dopo lo scandalo del finto matrimonio dello scorso anno. La Venier ha stigmatizzato chi ci è andato pesante ed ha ricordato a tutti che la showgirl ha chiesto scusa.

Mara Venier chiude ‘Domenica In’ ad inizio giugno?

La polemica ha fiaccato Mara, la quale già di suo è stanca per un’annata intensa sia a livello lavorativo che emotivo. In una recente diretta Instagram sulla pagina di Davide Maggio, la conduttrice ha confidato: “Non ce la faccio più. Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno. Avremmo dovuto finire alla fine di maggio”. L’intenzione, dunque, è quella di prolungare la diretta di una sola settimana rispetto agli accordi presi ad inizio anno. La decisione, però, non può essere univoca e bisogna che il direttore di rete accetti il cambio di programma.