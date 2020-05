Laura Chiatti, mamma social: “Adesso tutto pesa la metà…” – VIDEO

L’attrice Laura Chiatti e la foto su Instagram con dedica al figlio Enea, la mamma social stupisce i fan: “Adesso tutto pesa la metà…”.

L’attrice Laura Chiatti e il marito e collega Marco Bocci vivono insieme ai loro figli la fase 2 del Coronavirus. In queste settimane, più volte hanno fatto capolino su Instagram per raccontare come hanno vissuto queste settimane. Non sono mancate anche le polemiche.

Leggi anche –> Laura Chiatti, la foto mette paura: “Sei dimagrita troppo”

Alcuni scatti postati ne avrebbero evidenziato la magrezza e così l’attrice si è vista costretta a rispondere agli hater: “Non si scherza su questi temi perché ci sono persone che veramente stanno lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama anoressia”.

Leggi anche –> Laura Chiatti | scontro frontale con gli haters | “Che miserabili” | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dolcissima mamma social: Laura Chiatti e il ritratto della tenerezza

L’attrice sottolinea: “Grazie a Dio non c’entra nulla con il mio problema di allergie alimentari”. Quindi precisa: “Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze”.

Nelle scorse ore, l’attrice ha poi pubblicato la foto di due mani che si stringono, la sua e quella del figlio Enea. La dedica è speciale: “Dammi la tua mano… Vedi? Adesso tutto pesa la metà…”. Un’immagine tenerissima, che ha fatto il pieno di like e soprattutto l’ha riconciliata con quanti avevano avuto da ridire in precedenza con lei.