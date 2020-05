Jordan Diakiese, giocatore del Paris Saint-German, muore a 24 anni

Il giocatore del Paris Saint-German, Jordan Diakiese, è morto a 24 anni. Per ora la causa della morte della ex star del calcio, è ancora sconosciuta.

L’ex atleta del Paris Saint-German, Jordan Diakiese, è morto all’età di 24 anni. Si ritiene che il giovane sia morto a Parigi martedì pomeriggio. Per ora la causa della morte è ancora sconosciuta.

Il difensore era stato svincolato dalla Lega 1 nel 2015, prima di giocare per la Chaux-de-Fond, una squadra di football americano della lega indipendente NSFL. Successivamente Diakiese ha giocato per la NK Rudes e poi per la AS Furiani Agliani, una squadra amatoriale francese. La notizia della morte del giovane è stata confermata su Twitter dal suo club attuale, che lo descrive come un “ragazzo dolce che sorrideva sempre“. La squadra dell’AS Furiani sostiene che sono stati colpiti gravemente dalla sua perdita e mandano tutti i suoi pensieri alla sua famiglia.

L’ultimo saluto del PSG e dell’AS Furiani

Sul Les Titis Du Paris Saint-Germain, un sito web per giocatori che hanno fatto parte della storia del team di calcio, appare la notizia della morte di Jordan Diakiese. “Non ci sono sufficienti parole per esprimere la nostra tristezza per questa perdita. Titi Forever Jorko. Grazie all’AS Furiani Agliani per averci fatto vedere ancora come giocava“. La sua squadra ha aggiunto che: “La tua seconda famiglia ti penserà sempre. Riposa in pace Jorden“.

