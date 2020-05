Franco Oppini, chi è: carriera, curiosità e vita privata dell’attore

Chi è Franco Oppini, carriera, curiosità e vita privata dell’attore: dagli esordi coi Gatti di Vicolo Miracoli al nuovo matrimonio con Ada Alberti.

Attore di cinema, fiction e teatro, Franco Oppini inizia la propria carriera a Verona, nei primi anni Settanta, dopo essersi diplomato al Liceo ginnasio statale Scipione Maffei. Suo compagno di classe è Umberto Smaila.

Leggi anche –> Francesco Oppini: chi è il figlio di Alba Parietti, lavoro e vita privata

I due, assieme a Jerry Calà, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby, formano I Gatti di Vicolo Miracoli, da cui fuoriesce subito per rientrarvi appena poco dopo, nel 1974. Con Smaila, Calà e Salerno, il gruppo resta attivo fino a metà anni Ottanta.

Leggi anche –> Alba Parietti contro l’ex Franco Oppini: “Mi descrive come una facile”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sull’attore Franco Oppini

Nel frattempo, per Franco Oppini arrivano i primi ruoli cinematografici: l’esordio assoluto nel 1976, con un piccolo ruolo nel film diretto da Bruno Corbucci Squadra antifurto, a fianco di Tomas Milian e Lilli Carati. Con I Gatti di Vicolo Miracoli, prende parte ad alcune pellicole e inizia anche il lungo sodalizio con Carlo Vanzina. Successivamente, sul grande schermo diviene spalla comica di Massimo Boldi e Teo Teocoli. Non mancano contestualmente le apparizioni televisive e inizia a recitare anche a teatro.

In quegli anni, intraprende la relazione con Alba Parietti, con cui è stato sposato nove anni e da cui ha avuto il figlio Francesco, noto commentatore sportivo e tifoso sfegatato della Juventus. Diverse sono poi le sue apparizioni in ruoli più o meno importanti in numerose serie e miniserie televisive, a cominciare da Colletti bianchi del 1988. Arriva anche Quelli che il calcio al fianco di Simona Ventura. Negli ultimi anni, è tornato al cabaret. Nel 2003 si è risposato con l’astrologa Ada Alberti, personaggio molto noto in tv.