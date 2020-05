Fabiana Britto in dolce attesa: la tenera dedica all’amica

La modella brasiliana Fabiana Britto in dolce attesa pronta a diventare mamma: lo scatto col pancione in compagnia e la tenera dedica all’amica.

Lo scatto col pancione in compagnia di un’amica sul suo profilo Instagram e una dedica speciale. La bella brasiliana Fabiana Britto, che nonostante la gravidanza non ha rinunciato a essere ospite di Pomeriggio 5, è pronta a diventare mamma.

La modella brasiliana ha postato una foto insieme all’amica e collega Camille Cordeiro, che ha ritrovato dopo la fine del lockdown. Ha scritto Fabiana Britto: “L’amicizia sviluppa la felicità e riduce la sofferenza, raddoppiando la nostra gioia e dividendo il nostro dolore”.

La dedica di Fabiana Britto alla sua amica Camille: le sue parole

Prosegue nel suo messaggio su Instagram, facendo riferimento al Coronavirus e alla situazione: “Grazie per oggi! Giuro che avevo bisogno di una conversazione, un abbraccio e di ricevere affetto dopo questo orribile momento che abbiamo passato. È un momento unico quello che sto vivendo e condividerlo con te oggi è stato meraviglioso!”.

Il messaggio di Fabiana Britto si conclude con queste parole: “Forse non sono molto presente ma voglio che tu sappia che ti ammiro e che sarò in qualunque cosa tu abbia bisogno! Ti amo”. La modella brasiliana ha anche postato un video in cui si ‘scatena’ in un balletto sulle note di ‘Felicità’, tormentone immortale di Al Bano e Romina Power.