Disastro aereo, volo con 107 persone a bordo cade su centro abitato

Un aereo di linea diretto all’aeroporto di Karachi è precipitato poco prima dell’atterraggio: a bordo c’erano 107 persone tra passeggeri e crew.

Poco fa si è verificato un disastro aereo in Pakistan. A darne notizia in Europa è il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, sul quale si legge che l’aereo di linea stava trasportando più di 100 persone. Secondo una prima dinamica (ancora incerta poiché al vaglio delle autorità), l’Airbus A320 era partito in mattinata dal Lahos e si stava dirigendo a Jinnha. L’avaria si sarebbe presentata proprio nel momento in cui il velivolo si stava approcciando alla fase di discesa verso l’aeroporto di Karachi.

Leggi anche ->Aereo caduto | caccia precipita durante esibizione pubblica | VIDEO

La notizia dello schianto è stata testimoniata con decine di foto dai residenti della città pachistana. Nelle immagini si vede una intensa e fitta coltre di fumo nero che copre il cielo della città. Pare che nei pressi del luogo dello schianto siano precipitati detriti e macerie. Abdul Sattar Khokhar, massima autorità dell’aviazione pachistana poco fa ha dichiarato: “Stiamo cercando di confermare il numero dei passeggeri a bordo, inizialmente erano 99 più 8 membri dell’equipaggio”.

BREAKING: A Pakistan International Airlines plane carrying 107 passengers crashed in a residential area near the Pakistani city of Karachi, just a minute before landing. https://t.co/0rDnKjmIxo pic.twitter.com/6VSBQAGNBm

— Behind The News (@Behind__News) May 22, 2020