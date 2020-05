Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 22 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 22 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Altri 57 morti e 293 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia: il dato mostra una lieve diminuzione rispetto a ieri, ma il dato importante è il netto calo degli attualmente positivi, di quasi 800, un lieve calo delle terapie intensive e un’incidenza di 1,5 tamponi positivi ogni 100 effettuati.

Al dato della Lombardia si aggiungono quelli che arrivano dalle altre Regioni e che mostrano un po’ ovunque un trend positivo, soprattutto nel rapporto tra nuovi malati e tamponi effettuati. Bene anche il dato su ricoveri ospedalieri e terapie intensive, che mostra un continuo calo. In tutto, ci sono 652 nuovi casi e 130 decessi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 22 maggio

Guardando ai dati delle singole Regioni, un nuovo caso viene segnalato in Valle d’Aosta, dove comunque l’Rt è stato rilevato la scorsa settimana come superiore a 1. Tre invece i contagi in Alto Adige e 10 su 2025 tamponi in provincia di Trento. In Veneto, sono 21 i nuovi positivi con un solo decesso. Sono invece 45 i nuovi contagi in Liguria, con 10 morti, ma gli attualmente positivi calano di 140 persone. 53 i nuovi casi con 12 morti in Emilia Romagna e 35 nuovi casi e 5 decessi in Toscana. Ovunque cala comunque il numero degli attualmente positivi.

Al Centro, 31 casi con sette decessi nel Lazio, mentre nelle Marche sono 8 i nuovi casi su più di mille tamponi, stesso dato che arriva dall’Abruzzo. Sono 27 i casi in Puglia, con 4 decessi, ma viene spiegato che si tratta anche di riconteggi dei giorni scorsi, mentre dieci sono i casi in Campania, con un solo decesso. Basilicata a quota zero anche oggi, mentre in Calabria c’è un solo caso, ma soprattutto Rt uguale a 0,17, il più basso in Europa. Quattro nuovi casi in Sicilia su oltre 2mila tamponi e un solo positivo in Sardegna.