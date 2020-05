Arisa cambia look e non accetta critiche: “Guai a chi fiata” – VIDEO

Arisa cambia look e non accetta critiche: “Guai a chi fiata” –...

Arisa ha deciso di cambiare nuovamente look e si è mostrata con indosso una parrucca. Prima che chiunque potesse commentare ha scritto che non accetterà critiche.

La cantante Arisa ci ha abituato a cambiare look molto spesso. Solitamente predilige un taglio corto e quando le va di mostrarsi con una chioma più folta lo fa indossando una parrucca. Dall’iniziale caschetto l’abbiamo ammirata con i capelli rasati, poi con un taglio corto ma meno drastico. Nell’ultima foto social la vediamo con una chioma fluente ma scopriamo che si tratta di una parrucca.

Spesso la cantante viene criticata per i suoi cambi di look, così questa volta ha deciso di mettere le cose in chiaro: “Da oggi indosserò questa parrucca fino a che non cresceranno i mieri capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Lo ha fatto anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”.

