Ada Alberti, chi è l’astrologa: marito, origini e curiosità

Cosa sapere su Ada Alberti, chi è l’astrologa della televisione: la relazione con il marito Franco Oppini, origini e curiosità sulla professione.

Dal 2003 sposata con Franco Oppini, l’astrologa Ada Alberti – di origini catanesi – è nota per essere un ospite fisso delle trasmissioni in onda su Canale 5 e in particolare di Mattino 5 e del contenitore pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5.

Amante della danza e del jazz, ha studiato anche pianoforte e si è diplomata presso il Liceo Artistico di Catania. Dopo essersi specializzata in astrologia, è diventata punto di riferimento di programmi tematici trasmessi dalle reti private.

Carriera e curiosità sull’astrologa Ada Alberti

Nel 1996, arriva l’esordio su un canale nazionale: Luciano Rispoli la sceglie nel cast della trasmissione “Tappeto Volante”. Subito dopo, nello stesso anno Massimo Caputi la volle nel programma da lui condotto “Galagoal”, poi passa in Rai dove conduce Zodiaco su Raiuno. Arriva quindi “Casa Vip” su Cinquestelle, condotto da Maripa Ripa Di Meana. Tantissime sono da quel momento le trasmissioni che la vedono protagonista di proprie rubriche su Rai e Mediaset.

Fa parte del cast di Sipario su Retequattro e successivamente di Verissimo, su Canale 5, contenitore del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Nell’estate 2010, ha condotto con il marito Franco Oppini “Weekend in Italia” su Retequattro. Dal 2009, invece, è punto di riferimento fisso per Mattino 5 e Pomeriggio 5. Inoltre, ha anche esordio a teatro, come attrice in alcuni spettacoli.