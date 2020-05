Vite al limite, chi è Ashley Dunn: come è diventata oggi

Ashley Dunn è una tra le protagoniste del programma televisivo del dottor Nowzaradan, “Vite al Limite”, che aiuta le persone con gravi problemi di peso.

Ashely Dunn-Bratcher ha partecipato al programma televisivo di RealTime, Vite al Limite, nella sua quarta stagione nel 2016. Il dottor Nowzaradan ha dovuto aiutare una donna che aveva subito abusi sessuali da giovane ed ha reagito abusando del cibo.

Ashley Dunn pesava 213 chili ed ha raggiunto nel suo percorso di dimagrimento risultati incredibili: è riuscita a perdere 116 chili, raggiungendo il peso finale di 97 chili. All’inizio della trasmissione Ashley ha 27 anni e vive a Kemp, in Texas. Della vita attuale di Ashley non si hanno molte informazioni, però si sa che nonostante sia ancora in sovrappeso, ha migliorato molto la sua condizione di salute.

Ashley Dunn di Vite al Limite oggi

In Vite al Limite molto spesso i pazienti restano comunque in sovrappeso, nonostante il successo del loro percorso di dimagrimento ed Ashley Dunn non è un’eccezione. Sicuramente, grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan ha acquisito più sicurezza in se stessa. Il dottore di origini siriane è sempre molto diretto e sincero nei confronti dei suoi pazienti, che aiuta nonostante le loro riserve.

