Scoperto il corpo di un uomo morto, lasciato dentro ad un carrello. I carabinieri indagano sul caso e stanno analizzando gli elementi a disposizione.

Una scoperta raccapricciante ha avuto luogo a Ceccano, in provincia di Frosinone, con un uomo morto il cui corpo era stato lasciato all’interno di un carrello. Il luogo del macabro ritrovamento è il piazzale esterno di un supermercato della località ciociara ed il fatto ha avuto luogo intorno alle ore 10:00.

Ad accorgersi della presenza del cadavere dell’uomo morto sono stati i membri di una squadra medica che lavora in un centro specializzato situato a poca distanza. Subito i carabinieri della compagnia di Frosinone hanno ricevuto la relativa segnalazione in merito allo sconvolgente ritrovamento. I militari hanno disposto la chiusura immediata dell’area al pubblico, per cercare eventuali indizi e per evitare contaminazione della scena. Proprio lì infatti potrebbe essersi consumato un crimine.

Uomo morto, il cadavere abbandonato all’interno di un carrello del supermercato

Non si sa se la vittima sia deceduta infatti per cause naturali o per morte violenta. Il personale che manda avanti le indagini sta cercando di scovare anche eventuali elementi utili all’inchiesta, esaminando le immagini di sicurezza estrapolate dal circuito chiuso del supermercato. Si ignora anche se la vittima sia morta lì o se qualcuno l’abbia portata in quel posto per poi abbandonarne i resti. C’erano delle macchie di sangue sul carrello, circondato da coperte e da teli.

