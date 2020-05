C’è la morte di un uomo investito in pieno centro nella Capitale. Le forze dell’ordine hanno indagato su quanto accaduto, fermando anche chi era alla guida.

Un drammatico episodio avvenuto nella notte a Roma ha portato alla morte di una persona. Si tratta di un uomo investito in viale Regina Elena, quando mancava poco allo scoccare della mezzanotte, nella tarda serata di mercoledì 20 maggio 2020.

Da quanto risulta a seguito dei controlli delle forze dell’ordine intervenute in poco tempo sul posto, la vittima risulta essere un cittadino straniero. Si tratta di un extracomunitario originario della Tunisia e senza fissa dimora. Il luogo dove l’uomo è stato investito sorge a brevissima distanza da dove sorge il Policlinico. A buttarlo sotto una Alfa Romeo, che ha centrato in pieno il maghrebino. Il corpo del clochard ha compiuto un volo di alcuni metri finendo poi con il franare all’interno di una aiuola. Intervenuti anche i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte di questa persona. Il decesso è avvenuto sul colpo, in base a quanto hanno potuto constatare i paramedici.

Uomo investito, la persona che lo ha investito si è fermata a prestare soccorso

L’uomo ucciso aveva 60 anni, mentre al volante dell’auto c’era un cittadino italiano di 44 anni. Quest’ultimo si è anche fermato immediatamente per prestare soccorso. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Il corpo del tunisino è stato poi trasportato al Verano. In merito al conducente, le autorità hanno disposto lo svolgimento di test tossicologici per la eventuale rilevazione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Cosa che potrebbe avere alterato lo stato psicofisico dell’uomo, se la cosa fosse confermata. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

