Una donna è venuta a conoscenza che il marito ha l’amante, col tradimento scoperto per caso mentre è in auto. L’uomo si allontana ma emerge la verità.

Il vizio del tradimento è ciò che di peggio possa esserci tra un marito ed una moglie. Purtroppo molte relazioni finiscono perché lui o lei hanno una relazione segreta (a volte non tanto, n.d.r.) mentre tante altre volte il fedifrago o la fedifraga di turno cercano di portare avanti la loro tresca all’insaputa del partner.

LEGGI ANCHE –> Tradimento del marito | tresca scoperta in diretta tv allo stadio VIDEO

In questo caso c’è un tradimento scoperto in maniera casuale. Un marito si trovava in auto con la propria moglie. Consapevole che la sua amante gli aveva mandato dei messaggi audio e desideroso di ascoltarli, l’uomo aveva fermato la vettura dicendo alla propria consorte di volere ascoltare tali messaggi, spacciandoli per delle importanti comunicazioni di lavoro. Così lui è sceso dalla macchina e ha avviato gli audio. Era proprio la sua compagna segreta, che gli chiedeva per quale motivo non l’avesse chiamata. “Ciao amore, sei con tua moglie? È per questo che non mi hai chiamata?”. Peccato che il cellulare del marito infedele fosse collegato tramite Bluetooth all’impianto audio installato nella sua auto. Dove c’era sua moglie. La quale ha quindi sentito ogni singola parola.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Tradimento | doppia tresca ai danni di moglie ed amante | malmenato

Tradimento scoperto, la moglie si vendica così

La prova incontrovertibile del tradimento di suo marito ha reso cosciente prima di tutto proprio il colpevole. Il quale si è subito accorto di essere caduto in fallo e di avere compreso come i messaggi ascoltati dal suo smartphone erano stati riprodotti anche in auto. La stessa ha poi ironizzato sulla cosa mettendo alla berlina il proprio – a questo punto ex – coniuge. Infatti lei ha postato il video su TikTok. Il tutto con la canzone ‘Negro y Azul’ dei Coates de Sinaloa, brano molto celebre del telefilm ‘Breaking Bad’. Il cui più celebre passaggio recita: “Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado”. Ovvero “Quel tizio è già morto, ma ancora non lo sa”. Il fatto è avvenuto in Messico.

LEGGI ANCHE –> Tradimento del marito | rissa a Forum | moglie picchia lui fedifrago