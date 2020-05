Terremoto tra Grecia e Italia, forte scossa: paura in Puglia, Calabria e Sicilia. Torna a tremare la Terra, la notte è stata molto travagliata per diversi nostri concittadini.

La terra ha tremato molto violentemente questa notte per una scossa che ha sfiorato i 6 gradi della Scala Richter avvenuta nel mare che separa l’Italia dalla Grecia. Il sisma avvenuto a circa 10 Km di profondità è stato avvertito distintamente anche nelle coste di Puglia, Calabria e Sicilia. Qui, intorno alle 2, la gente si è spaventata anche se, fortunatamente, il fatto che l’epicentro fosse in mare ha evitato di registrare danni sia in Italia che in Grecia.

Ecco le due segnalazioni dell’Ingv in merito alla scossa di stanotte.