Temptation Island, appello a sorpresa di Pieraccioni – VIDEO

Il fortunato reality di Mediaset, Temptation Island, potrebbe avere un tentatore a sorpresa: il video appello di Leonardo Pieraccioni.

“Questo è un appello pubblico. Quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”, queste le parole del regista Leonardo Pieraccioni in un breve video diffuso nelle scorse ore su Instagram. Un appello che non è passato inosservato.

Leggi anche –> Temptation Island al via nonostante il Coronavirus – VIDEO

Infatti, Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi realizzati da Maria De Filippi, ha replicato: “Ti aspettiamo”. Positiva anche la risposta di Elisabetta Soldati, che si occupa di comunicazione. In ogni caso, l’appello del regista era molto ironico.

Leggi anche –> Casting Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Non ci siamo mai fermati”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Temptation Island, secondo qualcuno, potrebbe addirittura ripartire a breve: le puntate potrebbero essere registrate molto presto e andare in onda già a giugno. La conduzione verrà affidata anche quest anno da Filippo Bisciglia. Maria De Filippi, in un’intervita a Vanity Fair, si è detta possibilista: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”.