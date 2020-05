Stasera in tv | Vivi e lascia vivere, serie tv: episodi 9 e 10, oggi 21 Maggio

Vivi e lascia vivere, serie tv con Elena Sofia Ricci giunge al quinto appuntamento in prima serata con due nuovi episodi: cosa accadrà oggi, 21 maggio

Vivi e lascia vivere, nuova serie tv di Rai 1 oggi, 21 Maggio, sarà in prima serata con gli episodi 9 e 10 che andranno in onda a partire dalle ore 21.25. I toni definiti, usando le stesse parole della sua protagonista, Elena Sofia Ricci, “family” si mescolano a una trama che vira sempre più verso il genere thriller o, meglio, noir.

Scopriamo insieme la trama delle puntate che ci attendono puntuali all’appuntamento con Rai 1 questa sera in tv.

Leggi anche –> Stasera in tv film – In questo mondo di ladri (film): cast, trailer e trama

Vivi e lascia vivere: la nuova serie tv di Rai 1

Episodio 9, La verità

Il ritorno di Renato a Napoli sconvolgerà il già precario equilibrio ristabilito da Laura.

Dopo aver scoperto che suo padre in realtà non era deceduto come dichiarato dalla madre, Giada informa della notizia i suoi fratelli. La famiglia Ruggero si sgretola e Laura rimane sola quando i suoi figli decidono di tagliare di netto ogni contatto con lei e di andarsene via di casa. Nonostante la donna tenti una rappacificazione, ogni tentativo sarà inutile tanto che Giada la inviterà a non presentarsi alla sua laurea. Laura sembrerà acconsentire alla richiesta della figlia, ma si recherà comunque ad assistere alla discussione della tesi. Giada deciderà di tornare con Luciano. Anche il rapporto di Laura con Toni subirà una brusca virata quando questo le comunicherà di punto in bianco di dover sparire per un certo periodo.

Episodio 10, La separazione

Toni Romano verrà accusato di omicidio e la notizia finirà per portare gravi conseguenze anche all’attività di Laura.

Renato cercherà di risolvere i suoi problemi economici ricorrendo ancora una volta al gioco d’azzardo. Effettivamente l’uomo riuscirà a vincere una somma di denaro importante, la quale tuttavia non sarà sufficiente per appianare i suoi ingenti debiti. Giovanni, confuso dai suoi sentimenti, si metterà nei guai e verrà investito. Le condizione di salute del ragazzo appariranno come disperate. Quando Toni verrà a sapere delle condizioni di Giovanni farà di tutto per rivederlo. Renato tornerà a Tenerife mentre Laura subirà un ricatto che la porterà a temere ancora di più per la sorte della sua famiglia.

La consapevolezza di aver deluso tutti i suoi affetti la spingerà a un gesto estremo.