Stasera in tv film – Rush: cast, trailer e trama del film di oggi, 21 maggio

Rush, film del 2013, è tratto dalla storia vera di Niki Lauda e della competizione con James Hunt, sua nemesi che al tempo stesso ha rappresentato la spinta per tornare in pista: i dettagli sul film in onda oggi, 21 maggio

La pellicola che ripercorre il rapporto di competizione fra due grandi campioni di Formula 1 che, l’uno nell’altro, hanno trovato la spinta a dare di più, nonostante le avversità. In onore di Niki Lauda, scomparso il 20 maggio del 2019, Rai 3 alle ore 21.20 trasmetterà un il film cult Rush che ne esalta le gesta sportive e, soprattutto, il rispetto dell’avversario ha contraddistinto la sua intera carriera. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul film che andrà in onda oggi, 21 maggio.

Trama

Niki Lauda e James Hunt si scontrano per la prima volta nel 1970 durante il campionato di Formula 3. Fra i due piloti nasce un’immediata rivalità e una sorta di antipatia, dovuta a due modi totalmente opposti di vedere la vita e di rapportarsi alla pista, che tuttavia rappresenta il fulcro dell’esistenza di entrambi. James conduce un’esistenza all’insegna della dissolutezza mentre Niki è un uomo riservato che viene accettato come pilota pagante della F1. Le cose nella scuderia per Lauda cambiano quando questo riesce a migliorare le prestazioni della propria vettura. Nel 1974, Lauda viene notato dalla Ferrari e Hunt dalla McLaren e nel ’76 i due si scontrano nuovamente sul circuito Nordschleife per il Gran Premio di Germania. La pioggia incessante porta la Ferrari guidata da Niki Lauda fuori strada e il campione riporta nell’impatto ustioni molto gravi. Sarà la rivalità con James Hunt a consentire al pilota di non arrendersi e a gareggiare ancora, a soli 42 giorni dall’incidente che gli era quasi costato la vita.

Rush, film cast:

Chris Hemsworth (James Hunt)

Daniel Brühl (Niki Lauda)

Olivia Wilde (Suzy Miller)

Alexandra Maria Lara (Marlene Knaus)

Pierfrancesco Favino (Clay Regazzoni)

David Calder (Louis Stanley)

Natalie Dormer (Gemma)

Stephen Mangan (Alastair Caldwell)

Christian McKay (Alexander Hesketh)

Alistair Petrie (Stirling Moss)

Julian Rhind-Tutt (Anthony Bubbles Horsley)

Colin Stinton (Teddy Mayer)

Vincent Riotta (Mauro Forghieri)

Jamie de Courcey (Harvey Doc Postlethwaite)

Hans-Eckhart Eckhardt (Nonno di Niki Lauda)

Augusto Dallara (Enzo Ferrari)

Ilario Calvo (Luca Cordero di Montezemolo)

Julian Vian (Presidente della FIA)

James Norton (Guy Edwards)

Martin J. Smith (Jody Scheckter)

Rob Austin (Brett Lunger)

Tom Wlaschiha (Harald Ertl)

Rush, trailer