Stasera in tv film – In questo mondo di ladri (film): cast, trailer e trama

In questo mondo di ladri (il film completo questa sera in tv) porterà sul piccolo schermo risate alla Vanzina: le anticipazioni sul film di oggi, 21 maggio

In questo mondo di ladri (film completo in onda questa sera in tv su Canale5 alle ore 21.25) si pone come temporaneo antidoto al difficile periodo che, come italiani o semplicemente cittadini del mondo, tutti noi stiamo attraversando. Le reti Mediaset, come appare evidente anche a un’analisi poco attenta, stanno iniziando a riarginare il dilagante sovranismo dei programmi di informazione e approfondimento per lasciare spazio alla pura e sana risata. La commedia diretta da Carlo Vanzina trasmessa oggi, 21 maggio, tenta di intercettare proprio questo spirito: la necessità per molti di superare con una sorta di rivalsa ironica l’emergenza economica e sanitaria dovuta al Covid-19. Almeno per un paio d’ore, si intende.

In questo mondo di ladri, film con Valeria Marini, Ricky Tognazzi e altri attori, esperti della risata

Trama

Le vite di cinque persone finiscono per intrecciarsi per puro caso. Fabio, impiegato di banca, Monica, legata sentimentalmente a un uomo sposato, Nicola, proprietario di un cinema che ha fallito, Walter, ristoratore piano di debiti, e Lionello, chirurgo plastico in crisi, si rendono conto di essere stati truffati. Ognuno di loro, infatti, aveva acquistato una multiproprietà, il Residence Miramonti, a Cortina d’Ampezzo e, arrivato sul luogo, si è dovuto scontrare con la triste realtà che, in realtà, l’abitazione non è mai esistita. Dopo aver cercato tutti insieme di ottenere giustizia invano, i cinque si salutano e tornano alla propria routine.

Il piano

Fabio al suo rientro in banca si rende conto che il fondo di diamanti sudafricani che l’istituzione gli aveva garantito come sicuro è in realtà fallito. L’impiegato modello comprende quindi di aver mal consigliato i suoi clienti e di essere stato lui stesso ingenuo a investire 150.000 euro come consigliato dalla banca. Sentendosi doppiamente truffato Fabio decide di reagire contro il sistema e architetta un piano in cui finisce per coinvolgere tutti i suoi nuovi compagni di sventura.

In questo mondo di ladri, film cast:

Carlo Buccirosso (Fabio Di Nardo)

Valeria Marini (Monica Puddu / Maria Rossi)

Ricky Tognazzi (Signor Gastone)

Biagio Izzo (Nicola / Igor Rabinovič)

Leo Gullotta (Colonnello Leonardo)

Enzo Iacchetti (Prof. Lionello)

Max Pisu (Walter / Vladimir)

Mariella Valentini (Emma Di Nardo)

Daniele Bettini (Giacomino Di Nardo)

