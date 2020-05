Carriera e curiosità su Sergio Sylvestre: che fine ha fatto il vincitore di Amici di Maria De Filippi, gli esordi, Big Boy e Sanremo.

Nato a Los Angeles da madre messicana e padre haitiano, Sergio Sylvestre – classe 1990 – arriva in Italia, nel Salento, nel 2012: affascinato da qulla terra, si trasferisce a Lecce e diventa il cantante del Samsara Beach, noto locale di Gallipoli.

Nel 2015 si iscrive al talent show Amici di Maria De Filippi ed entra a far parte della Squadra Blu capitanata da J-Ax e Nek. Domina quell’edizione del programma e vince la finale del 25 maggio 2016 con il 61% dei voti.

Da Big Boy a Sanremo: che fine ha fatto Sergio Sylvestre

Sempre quell’anno viene pubblicato il suo primo ep, Big Boy, composto da quattro inediti e quattro cover di hit internazionali, che diventa un successo commerciale. Esce anche il singolo che dà il nome all’ep, scritto da Ermal Meta. Parte in tour e inizia una serie di collaborazioni come quella col rapper Rocco Hunt, insieme al quale interpreta il brano Prego, inserito nei titoli di coda del film Oceania. Duetta poi con J-Ax e Fedez nel brano L’Italia per me, incluso nell’album Comunisti col Rolex.

L’anno dopo arriva il Festival di Sanremo 2017, direttamente nella categoria Campioni, con il singolo Con te, scritto insieme a Giorgia. Arriva sesto ed esce l’album d’esordio Sergio Sylvestre. In estate, esce il singolo Turn It Up, poi nel giro di poco tempo del cantante – dopo la pubblicazione di Big Christmas, un album ‘natalizio’ – si perdono un po’ le tracce. Attivo su Instagram, con oltre mezzo milione di follower, il cantante ha presentato ad aprile 2020 sui social il nuovo singolo “Story of my life”. In un’intervista al quotidiano ‘Il Tempo’ durante il lockdown da Coronavirus ha spiegato: “Mi manca lo sguardo della gente, andare a cena con un amico. Mi manca l’approccio umano,quando torneremo ad abbracciarci sono sicuro che lo apprezzeremo ancora di più. Non ho mai scritto così tanto come in questo periodo. Questa situazione mi ha fatto riflettere sulla vita, sulle cose importanti. Mi sta aiutando a tirare fuori le emozioni”.