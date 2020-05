Ragazza travolta da un pirata della strada: le sue condizioni sono gravi

Ieri sera al centro di Lecco, una ragazza è stata travolta da un pirata della strada mentre attraversava le strisce pedonali. Le sue condizioni sono gravi.

Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente automobilistico al centro di Lecco. Secondo quanto emerso da una prima dinamica (ancora parziale e non ufficiale), una giovane di 19 anni stava attraversando le strisce pedonali nei pressi di via Papa Giovanni XXIII, intorno alle 22:15, quando un’auto l’ha travolta lasciandola a terra priva di sensi. L’automobilista, dopo l’incidente, non si è fermato a soccorrere la vittima ed è scappato dal luogo del sinistro.

Qualcuno che si trovava in zona ha chiamato i soccorsi. Quando i paramedici hanno visitato la giovane vittima si sono resi conto subito che le sue condizioni di salute erano gravi ed hanno effettuato un trasferimento in codice rosso all’ospedale di Varese in elicottero. Al momento la prognosi della ragazza rimane riservata anche se le sue condizioni sembra che permangano gravi.

Pirata della strada scappa dopo aver investito una 19enne

Le forze dell’ordine giunte sul luogo del sinistro hanno effettuato i rilevamenti e cercato di capire se ci fossero testimoni dell’accaduto. Il pirata della strada, infatti, è scappato ed al momento non si hanno dettagli nemmeno sull’auto che guidava. Possibile che nelle prossime ore si risalga al guidatore dalle telecamere di sorveglianza della città lombarda. Intanto, secondo quanto riportato da ‘Ansa‘, in nottata un parente dell’automobilista si sarebbe presentato in caserma. Possibile, dunque, che a guidare fosse un ragazzo che, terrorizzato per l’accaduto, non è riuscito a fare la cosa giusta. Nelle prossime ore giungeranno nuovi dettagli.