La mamma ha trovato la sua neonata morta nella culla. Era andata da lei per allattarla. La piccola Lucia se ne va così, all’improvviso.

La famiglia della piccola Lucia ha fatto una terribile scoperta, con questa povera neonata morta nella sua culla a soli 40 giorni di vita. Nata in piena quarantena, la piccina era tornata a casa con la famiglia, finalmente pronta ad accoglierla nella propria vita. E con il papà e la mamma che non vedevano l’ora di presentarle la sua sorellina.

LEGGI ANCHE –> Ragazza investita | morta Chiara Papini | chi l’ha investita si è costituito

La tragedia si è verificata a Ceggia, un comune situato in provincia di Venezia. La neonata morta si chiamava Lucia Edeh Chizoba – questo il suo nome completo – e la sua famiglia era di origini nigeriane per parte di padre. Secondo quanto è possibile apprendere, pare che la scomparsa della infante sia da attribuire ad un caso di morte bianca. La madre Ada l’ha trovata già priva di vita all’interno della culla, dove l’aveva raggiunta per poterla allattare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Uomo morto | il corpo era in un carrello fuori ad un supermercato

Neonata morta, si tratta di morte in culla

La donna ha avvisato allarmatissima suo marito Stephen ed i due hanno condotto la loro figlioletta all’ospedale di San Donà di Piave per un ricovero urgente. Anche i medici, dopo una prima analisi del corpicino, hanno confermato come si tratti di una morte bianca, chiamata anche ‘morte in culla’. Questa è una tragica situazione che scientificamente non trova risposte certe ma che purtroppo si manifesta con migliaia di casi all’anno in tutto il mondo. Nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio sempre la famiglia ha fatto svolgere i funerale della sfortunata bimba, sepolta in una bara di colore bianco, come si conviene con i bimbi che periscono in tenera età.

LEGGI ANCHE –> Bambino ucciso Cardito | Essobti intercettato | “L’ho gonfiato di botte”