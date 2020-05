Michelle Hunziker al settimo cielo, la famiglia si allarga: pronti alla novità in arrivo, ma non è l’unica…

Momento molto particolare per Michelle Hunziker. La showgirl ha passato la quarantena con il marito Tomaso Trussardi, le loro figlie Sole e Celeste e la primogenita Aurora. Insieme a loro anche Sara Daniele, figlia del mitico Pino Daniele e amica di Aurora, nonché il fidanzato di quest’ultima.

Leggi anche –> Michelle Hunziker, rivela la sua sofferenza: “Dopo due mesi è dura”

Insomma una grande ed enorme famiglia allargata che ora perde i pezzi con Sara rientrata a casa e con Aurora pronta a trasferirsi in una nuova abitazione insieme al fidanzato Goffredo Cerza.

Leggi anche –> Alberto Matano furioso con Michelle Hunziker, scoppia il caso in tv

Michelle Hunziker, due novità in arrivo: “Un’emozione incredibile”

Ad allietare la situazione però ci sono belle novità. Stiamo parlando di un nuovo arrivo in famiglia e di un altro probabile nuovo arrivo a breve. Il primo è un tenerissimo cucciolo di levriero che è stato chiamato Odino e che va a fare compagnia alla barboncina Lilly. Il secondo invece è il tanto desiderato nipotino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Aurora ci starebbe pensando seriamente e la stessa Michelle non nasconde di aspettarsi qualche novità a breve: “Ogni tanto faccio dei pensieri per i quali mia figlia mi direbbe ‘Mamma piantala’. Io piango solo all’idea. Ed è un’emozione indescrivibile alla quale non voglio certo rinunciare”.