Entico Mentana interviene con un durissimo commento a quello che è il discorso tenuto dal deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi sulla Lombardia.

A seguito dei tono forti avuti alla Camera, con tanto di scontro fisico sfiorato tra alcuni deputati del Movimento 5 Stelle ed altri pari grado della Lega, ci sono state molte polemiche.

LEGGI ANCHE –> Apertura dei centri estivi dal 15 giugno: aggiornamenti per i bambini

E non sono mancate le reazioni anche dei cittadini oltre che della stampa, in particolar modo sui social network. Tra coloro che hanno voluto dire la loro opinione c’è anche Enrico Mentana. Il direttore del telegiornale di La7 critica il deputato Riccaro Ricciardi, esponente del Movimento 5 Stelle. Queste le parole del navigato giornalista.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Scuola, la ministra Azzolina: “Ritorno in classe in sicurezza”

LEGGI ANCHE –> Test sierologici, Conte annuncia: “150 mila gratuiti dal 25 maggio”

Mentana Ricciardi, il giornalista condanna il discorso alla Camera del pentastellato

“A nome di tanti che non voterebbero mai Lega né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all’onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in un’aula parlamentare un intervento così squallido e vergognoso. Un discorso che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire (la Lombardia, n.d.r.) con chi la amministra e bolla entrambi, arbitrariamente e con aperta soddisfazione, per il numero di morti. Se non fosse un eletto le direi che è un cogl***e, ma temo di essere querelato, dagli incolpevoli testicoli”. Il discorso di Enrico Mentana ha riscosso per la sua quasi totalità un generale apprezzamento.

LEGGI ANCHE –> Portogallo | il presidente fa la spesa in mascherina e pantaloncini | FOTO

LEGGI ANCHE –> Vaccino Oxford, accordo per un miliardo di dosi entro il 2021