Luca Sacchi notizie, le indagini degli inquirenti si stanno concentrando su una scoperta che potrebbe avere una importanza di rilievo.

Emergono notizie di un certo impatto in merito all’omicidio di Luca Sacchi. L’analisi sul cellulare di Valerio Rispoli, coinvolto nell’omicidio del giovane romano ucciso il 23 ottobre 2019, hanno portato gli inquirenti alla scoperta di video disgustosi.

I filmati contenuti nello smartphone del 19enne spacciatore di droga riguardano rapporti carnali di bambini con adulti e di questo tenore. C’è il forte sospetto che queste produzioni venissero caricate poi su siti web appositi, anche a scopo di lucro. Ora Rispoli rischia una pena di 5 anni di detenzione per possesso di materiale pedopornografico. Da quanto si apprende, la quantità di filmati vietati sarebbe ingente. Erano tutti ammassati in una cartella denominata ‘video’ e molti elementi lasciano pensare che Rispoli frequentasse siti di pedofili per vendere queste produzioni. L’idea degli investigatori è che ci sia un collegamento tra questo fatto e la compravendita di droga.

Luca Sacchi notizie, spunta anche una anomalia su Anastasiya

I soldi ricevuti dalla vendita di questi disgustosi filmini sarebbero serviti proprio per essere reinvestiti nel narcotraffico. In merito alle notizie su Luca Sacchi e sulle ultime ore di vita del giovane, spunta fuori dai tabulati anche una chiamata fatta a quest’ultimo dalla sua fidanzata, la controversa Anastasiya Kylemnyk. Una telefonata effettuata alle ore 22:57 ed alla quale però il giovane non ha risposto. Soltanto cinque minuti dopo Luca avrebbe poi ricevuto il colpo di pistola a bruciapelo che lo ucciderà. Il fatto strano è che la ucraina ha sempre dichiarato, in ogni sua versione rilasciata agli inquirenti, di essere stata in compagnia di Luca per tutta la serata.

