Lorenzo Ostuni Favij, chi è lo Youtuber: curiosità, Instagram, vita privata

Curiosità, Instagram, vita privata di Lorenzo Ostuni in arte Favij, chi è lo Youtuber più famoso d’Italia con oltre 5 milioni di iscritti.

Classe 1995, Lorenzo Ostuni in arte Favij è il più famoso youtuber italiano. La sua ‘carriera’ inizia nel 2011 quando con alcuni amici apre un canale Youtube pubblicando alcuni video di gameplay. L’anno dopo si mette in proprio e nasce FavijTv.

Il suo canale ha un successo incredibile e rapidissimo: ottiene rapidamente un milione di iscritti e vince il Gold Creator Award nel 2014. L’anno dopo esordisce al cinema: interpreta Game Therapy, una pellicola nel cui cast sono presenti i migliori Youtuber italiani.

Chi è lo Youtuber Favij, nome d’arte di Lorenzo Ostuni

Nello stesso anno, esce Sotto le cuffie, il suo primo libro, a cui segue tre anni dopo The Cage. Uno di noi mente. Con oltre tre milioni di follower su Instagram, Lorenzo Ostuni è anche un influencer. Ha preso parte come doppiatore a diversi film di animazione ed è stato tra i protagonisti del documentario Social Dream diretto da Tak Kuroha e andato in onda in esclusiva su Sky.

Nel corso degli anni, i suoi iscritti al canale Youtube sono esponenzialmente aumentati e hanno toccato i 5 milioni nel dicembre 2018. Ha preso parte anche ad alcuni videoclip, tra cui Tu sei, di Gabry Ponte feat Danti. Sul set del videoclip ha conosciuto la cantante e youtuber Giulia Penna, con cui secondo il gossip avrebbe avuto una relazione, mai confermata. Il gamer è stato anche fidanzato con una certa Diletta, la sua prima relazione seria.