Viaggi in Grecia per l’estate 2020: apertura frontiere, date ingresso e regole anti coronavirus

La Grecia è pronta a riaprire le sue frontiere, a far partire la sua stagione turistica e ad accogliere i turisti nelle sue città e nelle sue isole. Ma i cittadini italiani che desiderano andare in vacanza in Grecia per l’estate 2020 dovranno ancora aspettare. Dopo il lungo lockdown il paese ellenico riapre i suoi confini ai turisti stranieri ma lo fa in maniera scaglionata e graduale.

L’Italia dunque che apre le frontiere il 3 giugno si troverà a non poter andare pressoché da nessuna parte dato che la maggior parte dei Paesi del Continente serrano ancora gli ingressi.

In Grecia l’apertura della frontiere avverrà il 15 giugno 2020, ma riguarderà solo 20 Paesi. Un secondo gruppo di Paesi potrà entrare in Grecia dal 1 luglio e altri ancora dal 15 luglio.

Date di apertura in Grecia per i viaggi

La Grecia ha avuto un numero molto esiguo di casi di coronavirus, appena 2850 su una popolazione di 10 milioni di persone e l’incremento di questi giorni in tutto il Paese è di appena 10/15 unità. E’ chiaro dunque che la Grecia date le condizioni di sicurezza in cui si trova non vuole perdere la stagione turistica ormai alle porte- E non sorprende dunque che sia stata proprio la Grecia uno di quei Paesi assieme alla Croazia che nell’ultimo consiglio ha fatto pressione affinché si creassero dei corridoi sanitari.

Le date di apertura in Grecia sono state scaglionate a partire dal 1 giugno quando tireranno su la saracinesca diverse attività e verranno ripristinati i collegamenti.

Inizio Giugno

Ripristino dei voli nazionali

apertura centri commerciali

apertura bar e ristoranti

collegamenti fra le isole

Dal 15 giugno

Ammesso l’ingresso di di cittadini provenienti da una lista di 20 Paesi

apertura di alberghi e alloggi turistici

apertura delle spiagge organizzate

Fine giugno

Ripristino voli internazionali diretti per le isole

Apertura dei grandi resort turistici

1 luglio

Inizio stagione turistica

Ammessi i cittadini Italiani

Voli diretti internazionali verso le isole greche

15 luglio

Ammessi i cittadini di tutti gli Stati finora esclusi

Grecia, date di apertura della frontiere e Paesi ammessi

La Grecia ha deciso di aprire le frontiere dal 15 giugno a una lista di 20 Paesi, poi dal 1 luglio saranno ammessi turisti provenienti da altri 20 Paesi e poi altri ancora dal 15 luglio. I criteri che hanno portato a questa divisione sono ovviamente i fattori epidemiologici, ma anche le distanze e le facilità di accesso. Il permesso di accesso potrebbe essere comunque revocato nel caso la curva epidemiologica cambi nelle prossime settimane.

Nella prima lista di Paesi ammessi ad entrare in Grecia dal 15 giugno non c’è l’Italia e non ci sono tutti i Paesi dell’Europa occidentale, né gli Stati Uniti e l’America del Sud. Ovvero tutte zone dove la diffusione del Coronavirus è ancora molto alta.

I cittadini italiani potranno entrare in Grecia dal 1 luglio 2020.

I viaggiatori stranieri che entreranno in Grecia non saranno sottoposti all’arrivo a nessun test, ma dovranno farlo prima di partire. I turisti non saranno messi in quarantena, ma potranno essere effettuati test a campione.

Paesi ammessi ad entrare in Grecia dal 15 giugno:

Cipro

Israele

Cina

Giappone

Australia

Norvegia

Danimarca

Austria

Bulgaria

Serbia

Romania

Albania

Macedonia settentrionale

Bosnia

Croazia

Polonia

Ungheria

Slovacchia

Repubblica Ceca

Dal 1 luglio 2020

Italia

Vacanze in Grecia, estate 2020: regole per viaggi e voli

La stagione turistica dell’estate 2020 inizierà in Grecia il 1 luglio. Per ora possono muoversi all’interno del Paese solo i cittadini greci, dal 15 giugno potranno accedere anche viaggiatori stranieri provenienti dai Paesi in lista considerati più sicuri dal punto di vista sanitario, ma questi non potranno comunque muoversi verso le isole.

I viaggi verso le isole greche saranno possibili solo dal 1 luglio. In questa data sarà dato accesso al Paese a una seconda lista di Nazioni, tra cui dovrebbe esserci l’Italia.

Nelle isole greche i casi di coronavirus sono stati pochissimi e alcune di queste sono totalmente covid-free, per questo la volontà del Governo ellenico di preservare il più possibile la salute degli isolani, anche a fronte di una sanità molto debole o inesistente nelle isole.

Dal 1 luglio, data che segna l’inzio della stagione turistica, i cittadini italiani, salvo revoche, potranno entrare in Grecia e volare verso le isole greche (ecco le isole greche con aeroporto) o raggiungerle via nave.

Voli per la Grecia: regole anti coronavirus

Per i voli aerei è previsto che i passeggeri nelle 72 ore precedenti alla partenza per la Grecia si sottopongano al test sierologico per il Covid-19 e solo con questa certificato sia possibile salire a bordo. Una volta arrivati non ci saranno altre verifiche, anche se non sono esclusi controlli a campione. In ogni caso prima della ripartenza non saranno effettuati test così nessuno straniero sarà obbligato alla quarantena in Grecia. Sarà poi il Paese di origne a decidere se effettuare test al ritorno dalla vacanza.

Il ministro del turismo ellenico nella conferenza stampa di presentazione della stagione turistica ha ammesso che potranno esserci accordi bilaterali con Paesi con basso numero di contagio creando così una sorta di corridoio sanitario. Ovviamente l’Italia non fa parte di questi Paesi e non sono quindi previste deroghe di nessun tipo.

Nei voli per la Grecia, né interni verso le isole, non ci saranno posti liberi a bordo, ossia l’aereo viaggerà al massimo della sua capacità per rendere sostenibile economicamente il viaggio alle Compagnie aeree. Sarà però obbligatorio indossare la mascherina a bordo. Nei voli delle durata di massima 4 ore non sarà servito cibo ma solo snack già confezionati, questo per ridurre le interazioni fra il personale aereo e i passeggeri.

Navi e traghetti per la Grecia: le regole

Già da fine maggio i traghetti hanno ripreso a coprire la tratta fra l’Italia e la Grecia ma possono imbarcarsi solo cittadini residenti in Grecia o persone che devono muoversi per urgenti motivi di lavoro, famigliari o di salute. Per tutti gli altri la libera circolazione ci sarà dal 1 luglio.

Le navi viaggeranno a capacità ridotta del 50% per evitare assembramenti sui ponti.

L’uso della mascherina è obbligatorio in tutte le zone della nave,

Prima di imbarcarsi bisognerà compilare una dichiarazione sul proprio stato di salute

Le cabine possono essere prenotate solo dal porto di partenza della nave e non da quelli intermedi

La distanza di sicurezza è obbligatorio in tutte le operazioni di imbarco e sbarco.

Alberghi in Grecia, le regole sanitarie

Con l’inizio della stagione turistica alberghi, case vacanze e B&B riaprono i battenti. Dovranno però seguire un protocollo sanitario emanato dal Governo ellenico per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti. E’ dunque importante conoscere le regole onde non avere problemi o sorprese una volta giunti in Grecia per le vacanze.

L’ospite che alloggerà in hotel a meno di specifiche richieste non avrà il cambio giornaliero della biancheria, né la frequente pulizia della stanza (questo per evitare di esporre il personale a possibili infezioni)

Dalle stanze degli alberghi saranno rimossi tutti gli oggetti decorativi, gli elettrodomestici come macchina del caffè e bollitore e tutto ciò che non possa essere sanificato.

Copertura monouso su dispositivi quali telecomandi di tv e condizionatore

Le superfici come coperte e mobili verranno igienizzate con spruzzi di vapore a 70°

In ogni stanza saranno messi dispenser igienizzanti

La direzione dell’Hotel deve tenere un registro di tutti gli ospiti con tutti i contatti (mail e telefono)

Negli alberghi con più di 60 ospiti sono necessari pannelli in plexiglass alla reception e segnaletica di distanziamento

Incentivati tutti i pagamenti online

Disincentivati i buffet, da prediligere i servizi in camera

Ristoranti e piscine: regole

Come in Italia anche in Grecia i ristoranti potranno accogliere i clienti ma i tavoli dovranno essere posizionati a debita distanza.