Giulio Berruti, lo sfogo: un post su Instagram racconta il bullismo

L’attore dopo tanto tempo finalmente si sfoga. È attraverso un post sui social che Giulio Berruti racconta. Leggiamolo insieme.

L’attore e sex symbol italiano Giulio Berruti si sfoga. La vita non è sempre stata semplice per lui. A testimoniarlo è un lungo post su Instagram pubblicato da quest’ultimo diverse ore fa. Sul social Giulio racconta del bullismo subito durante gli anni della sua adolescenza. Racconta anche un episodio agghiacciante, avvenuto quando aveva 14 anni, che rimarrà per sempre inciso nei suoi ricordi. Prima della fama e del successo, dunque, l’attore sembrerebbe non aver trascorso momenti idilliaci. Come avrà trascorso il delicato periodo?

“Ero un ragazzo a tratti introverso, curioso ma un po’ insicuro.” scrive l’attore. “Ero anche molto magro e non troppo alto. Così qualcuno se ne approfittava. A 14 anni, un gruppo di ragazzi decise di gettare me ed il mio motorino dentro un cassonetto dell’immondizia davanti ad un locale molto frequentato solo per il gusto di umiliarmi” continua lui. Nelle sue parole il dolore è palpabile. Tale episodio segna infatti la sua memoria fino al momento della propria rivincita. Quest’ultima ovviamente non tarda ad arrivare. “Poi gli anni passano, la vita cambia così come le amicizie, e conosco le arti marziali. A 19 anni di colpo pesavo 104 chili per 1.92 di altezza.”

Giulio Berruti umiliato di fronte alla ragazza dei suoi sogni: il racconto dell’attore

L’uomo continua con il suo racconto postato su Instagram come descrizione di una foto. “C’era anche una ragazza che all’epoca mi piaceva tantissimo, vide la scena e si mise a ridere con le sue amiche voltandomi le spalle.” scrive Giulio. Sembrerebbe infatti che l’attore sia stato in questo modo umiliato e deriso da quella che una volta era la ragazza dei suoi sogni. “Fu un’esperienza atroce per me” continua. “Ma l’adolescenza è spietata si sa e purtroppo quello fu soltanto uno di mille episodi simili.” aggiunge. Fortunatamente le cose oggi sono cambiate. A Giulio infatti capita spesso di rincontrare i bulli che tanto hanno segnato la sua adolescenza.”Sento spesso il loro imbarazzo, la loro difficoltà nel sostenere il mio sguardo.” scrive. “Il loro imbarazzo è dato da ciò che con il silenzio, la fatica e l’impegno, sono riuscito a costruire per me stesso mentre alcuni di loro ancora no”. Il sex symbol italiano però chiude il post con un messaggio importante, invitando tutti i suoi fan ad inseguire i propri sogni, senza gettare mai la spugna. “Una vita senza amore è una vita persa“.

