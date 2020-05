Fiorello annuncio choc: “Abbandono la tv e lo spettacolo, mollo tutto”. Il più grande intrattenitore degli ultimi 30 anni di tv ha deciso di smettere.

In questi giorni si parla molto di Fiorello, sia per il suo compleanno e i suoi splendidi 60 anni, sia per la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo, sempre al fianco del fidato amico Amadeus.

Leggi anche –> Cosa fece Fiorello coi primi soldi guadagnati, il gesto che la famiglia non dimentica

Ma la vera notizia è un’altra e lascia tutti senza parole con tanto amaro in bocca. Infatti Fiorello, un po’ tra le righe, ma neanche tanto, ha fatto un annuncio che ha del clamoroso.

Leggi anche –> Fiorello la dieta che lo ha fatto dimagrire: cos’è e come funziona

Le parole inaspettate di Fiorello

Nessuno lo immaginava se non forse gli amici più intimi e la famiglia. L’ex presentatore del Karaoke annunciando di aver accettato la corte di Amadeus per il prossimo Sanremo (sempre ammesso che ci sia…) ha rivelato i suoi propositi: “Faccio Sanremo, come va va e chiudo la carriera. Tanto non è che devo rimanere lì fino a 80 anni, largo ai giovani e me ne vado. Ho già fatto troppo”.

Leggi anche –> Fiorello, il buio dopo Sanremo: “E’ stata l’ultima cosa bella e serena”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Secondo il settimanale Nuovo che riporta queste parole, la scelta drastica sarebbe dettata dallo sconforto causato dal Coronavirus e dall’importanza della famiglia alla quale pare voglia dedicare tutte le sue attenzioni.