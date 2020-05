Elisa Isoardi accantonata da La Prova del Cuoco? Cosa è successo

L’ex modella italiana Elisa Isoardi è investita dalla bufera Rai. È fuori da La Prova del Cuoco? la conduttrice del programma rompe il silenzio.

Il seguitissimo cooking show di Rai1 tornerà finalmente in onda. Si tratta de La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi infatti dovrebbe tornare ai fornelli da lunedì 25 maggio, dopo il lunghissimo periodo di sospensione dovuto all’emergenza Coronavirus. La trasmissione infatti non va in onda dal 13 marzo scorso. Una nuova stagione sembrerebbe però essere finalmente alle porte, e grandi e piccini sono tutti pronti a seguire di nuovo le tanto attese ricette in diretta.

Leggi anche->Antonella Clerici contro Elisa Isoardi: è guerra aperta tra le conduttrici

La nuova stagione della trasmissione La Prova del Cuoco ha in serbo un sacco di novità e sorprese. La Isoardi racconta infatti alla rivista DiPiù Tv che ogni puntata vedrà come ospiti in studio agricoltori, contadini e ristoratori. Questi saranno pronti a condividere le loro ricette e discutere la propria attività e i loro prodotti. Uno spazio potrebbe inoltre essere riservato ai racconti di coloro che sono stati costretti a cessare la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria. Un’idea nobile da parte della conduttrice, la quale ha vissuto in prima persona l’esperienza. La mamma di Elisa infatti possiede un ristorante in Piemonte, dove la pandemia ha portato con sé non pochi danni.

Leggi anche->Elisa Isoardi distrutta dall’illustre collega: “Mai invitata, non mi piace, non è come la Clerici”

Elisa Isoardi fuori da La Prova del Cuoco? Il ritorno di Antonella Clerici

Non è una novità, la nuova stagione de La Prova del Cuoco vedrà finalmente il ritorno di Antonella Clerici. La donna è stata a lungo il volto della trasmissione, apprezzata e amata da tutti i fan del programma culinario. Cosa ne sarà allora della Isoardi? Molti fan della precedente conduttrice bionda la vorrebbero fuori dal cooking show. L’argomento è oggetto di chiacchiere da settimane ma nessuna delle due donne si era ancora espressa in merito. Elisa rompe però il silenzio. “Sono spesso pungolata su questo aspetto. Non mi interessa. Io lavoro e basta.” conclude la donna.

Leggi anche->Elisa Isoardi, la foto scandalo fa infuriare il pubblico: “Come hai potuto”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI