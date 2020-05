Un uomo, irrispettoso di tutto e di tutti, reagisce con violenza verbale e poi fisica nei confronti di una donna che lo aveva rimproverato a Cerveteri.

Un brutto gesto di inciviltà è avvenuto a Cerveteri, in provincia di Roma. Teatro dello spiacevole episodio è un supermercato del posto, dove un uomo è finito nelle immagini di sicurezza del circuito chiuso installato all’interno dell’esercizio commerciale.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, Infettivologo Galli: “Arrivato dalla Germania in Italia già a gennaio”

Le telecamere hanno ripreso questo individuo mentre sputava ad una donna in pieno viso. E tutto perché quest’ultimo lo aveva redarguito per non avere rispettato la misura obbligatoria di indossare la mascherina. La donna stessa ha descritto il controverso episodio all’intero di ‘Pomeriggio 5’, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Mediaset. E purtroppo emerge un fatto molto grave. “Ho segnalato quanto avvenuto al personale del supermercato, ma all’ingresso non c’era nessuno a svolgere i controlli come invece avrebbe dovuto essere”. Secondo la testimonianza della donna, quest’ultima ha chiesto al violento incivile di rispettare le regole e di munirsi di una mascherina per coprire volto e naso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> In coma per il Covid | quando si risveglia non sa della quarantena

Cerveteri, lo spiacevole episodio ripreso dalle telecamere

Lui per tutta risposta le si è avvicinato e le ha sputato addosso. Lei allora ha denunciato la cosa alle forze dell’ordine, per poi andare al pronto soccorso a richiedere un test di rilevamento del virus tramite apposito tampone. Ma lì i tamponi erano finiti, perciò la sventurata ha dovuto rivolgersi ad un altro ospedale. Nel frattempo quell’incivile non rispettoso delle regole e della sicurezza altrui – nonché sua – è ancora a piede libero ed impunito. Si spera che possa essere rintracciato anche grazie alle registrazioni delle telecamere, per essere sottoposto ai provvedimenti del caso.

LEGGI ANCHE –> Covid, dati choc sulla Svezia: “Tasso di mortalità più alto del mondo”