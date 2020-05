Hagen Mills, attore hollywoodiano, si è suicidato martedì dopo aver provato ad uccidere l’ex fidanzata nonché madre di sua figlia.

Una tragedia dai contorni misteriosi, quella che ha condotto alla morte del 30enne attore di Hollywood, Hagen Mills. Secondo quanto emerso dai media americani, l’attore sarebbe tornato nella sua casa di Mayfield (Kentucky) con l’intento di compiere un omicidio-suidicio. L’obiettivo era l’ex fidanzata e madre della sua bimba di 4 anni, Erika Price (34 anni). Prima di questa immane tragedia, la relazione tra i due non era nota ai media, ma è stata confermata adesso da tutte le persone coinvolte.

Secondo quanto rivelato dal ‘The West Kentucky Star‘, Hagen è giunto in casa della Price con un’arma in mano ed ha tenuto in ostaggio la madre e la sorella dell’ex fidanzata finché questa non è tornata in casa. Al suo arrivo c’è stata una violenta discussione che è culminata con l’esplosione di un paio di colpi in direzione di Erika. Dopo averla colpita, Hagen ha rivolto la pistola contro di sé ed ha fatto fuoco. La madre e la sorella della donna aggredita non hanno riportato ferite.

Hagen Mills morto suicida: fuori pericolo l’ex fidanzata

Quando la polizia è giunta sul luogo della tragedia, ha trovato Erika Price in stato di shock fuori dall’abitazione, con ferite d’arma da fuoco al braccio e allo stomaco. Portata in ospedale, la donna è stata medicata ed ora è fuori pericolo. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla vicenda, dunque non si sa quali siano le ragioni che hanno spinto l’attore a compiere un simile gesto.

Conosciuto soprattutto per il ruolo nella serie ‘Baskets alongside Zach Galifianakis‘, Hagen Mills di recente aveva recitato in ‘Swedish Diks‘, una commedia su degli investigatori privati. Nonostante vivesse stabilmente a Los Angeles, l’attore non aveva mai venduto la sua proprietà in Kentucky per avere un appoggio nel quale tornare per vedere la figlia e la famiglia.