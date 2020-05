Nel programma ‘Storie Italiane’ condotto da Eleonora Daniele, scattano le scintille tra due degli ospiti chiamati nella puntata del 20 maggio 2020.

A ‘Storie Italiane‘, la trasmissione di approfondimenti in onda di mattina su Rai 1 e presentata da Eleonora Daniele, è avvenuto un battibecco capace di destare la curiosità di non pochi telespettatori.

I soggetti coinvolti sono l’avvocato Carlo Rienzi, residente del Codacons, e la giornalista Laura Tecce. Presente in collegamento ed in qualità di opinionista anche Monica Leofreddi, in compagnia proprio della Tecce. È quest’ultima ad avere innescato la polemica con l’avvocato Rienzi, che le si era rivolto esordendo con un “Cara mia”. Subito la tenate Laura ha replicato: “Cara mia è sua figlia, io sono Laura Tecce, una giornalista politica”. Subito il presidente dell’associazione che tutela i diritti dei consumatori ha porto le proprie scuse. “Non intendevo essere offensivo”. Ed anche Eleonora Daniele è intervenuta, facendo da mediatrice tra i due. Poi il collegamento è proseguito in totale serenità, con un confronto civile e garbato tra le parti in causa.

Storie Italiane, dopo il malinteso tutto fila liscio

E sia l’avvocato Rienzi che la giornalista hanno anche mostrato di pensarla allo stesso modo su molti dei punti affrontati. Ad esempio entrambi condannano l’aumento dei prezzi riscontrato dopo il lockdown. Su questo aspetto Monica Leofreddi si è detta molto infastidita. L’appuntamento alla trasmissione è ora per venerdì 22 maggio 2020. Infatti nella mattinata di giovedì è previsto un discorso del primo ministro, Giuseppe Conte. E l’intervento del premier verrà trasmesso in diretta televisiva al mattino, proprio nella fascia oraria solitamente riservata ad Eleonora Daniele ed al suo ‘Storie Italiane’.

