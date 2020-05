Stasera in tv – Mr. Crocodile Dundee, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 20 maggio 2020, con il film Mr.Crocodile Dundee in prima serata su Rete4: ecco trama e cast

Da non perdere l’appuntamento questa sera, mercoledì 20 maggio, con il film Mr. Crocodile Dundee in prima serata su Rete4, Una giornalista di New York, interpretata da Linda Kozlowski, arriva nella savana per intervistare un famoso cacciatore e così Dundee stupisce in maniera positiva la giornalista che decide di portarlo con sé nella Grande Mela, dove l’uomo continua a vivere con le sue abitudini quotidiane. C’è proprio il contrasto tra la raffinata cronista e il mondo selvaggio tra numerose peripezie ed avventure davvero divertenti.

Stasera in tv – Mr. Crocodile Dundee, le curiosità

Il film risale al 1986 ed è stato stato diretto da Peter Faiman e interpretato da Paul Hogan e Linda Kozlowski. Inoltre, ha avuto una candidatura al premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Ci sono, infine, due sequel di questo film, Mr. Crocodile Dundee 2 e Crocodile Dundee 3. Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 20 maggio 2020, con Mr. Crocodile Dundee su Rete4.