Stasera in tv – Made in Arteteca con Monia e Enzo e tanti ospiti speciali

Stasera in tv – Made in Arteteca con Monia e Enzo e...

Made in Arteteca con Monica e Enzo è un programma tratto dallo spettacolo intitolato Cirque du Shatush: comicità e tanti ospiti sul palco oggi, 20 maggio

Il programma televisivo Made in Arteteca con Monica e Enzo, in onda oggi, 20 maggio, è tratto dallo spettacolo teatrale del duo napoletano intitolato Cirque du Shatush. Assieme ai due comici si alternano ospiti d’eccezione, come Maurizio Casagrande, che conquista il ruolo di accompagnatore in questo strampalato viaggio comico, ma non solo. La trasmissione andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sullo spettacolo.

Leggi anche –> Stasera in tv – Nero a metà: anticipazioni sulla serie tv con Amendola

Gli Arteteca Monica e Enzo e il Cirque du Shatush

Il duo comico crea uno spettacolo nello spettacolo dove, Enzo e Monica, decidono di allestire un nuovo show all’insegna della sobrietà. Non sapendo da dove cominciare, però, viene chiamato per supportarli Maurizio Casagrande, conduttore che tenta (invano) di dare equilibrio agli eccessi della coppia. Con tale pretesto, gli Arteteca Monica e Enzo riportano sul palco i loro cavalli di battaglia, come per esempio i coniugi Shatush, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook e i folkloristici neo-genitori… Si prestano agli sketch diventandone parte integrante tanti ospiti come Fatima Trotta, Edoardo Bennato, Stefano De Martino e Sergio Sylvestre.

“Sobrietà”

Il direttore artistico Maurizio Casagrande non riuscirà, ovviamente, ad arginare gli straripanti Arteteca, creando una gag che con l’aumentare del suo nervosismo porta a risate sempre più gustose per il pubblico. La tanto ricercata sobrietà, infatti, non ha nulla a che spartire con i vulcanici Arteteca, due comici che incarnano e reinterpretano in chiave moderna la classica commedia napoletana.