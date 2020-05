Serena Enardu, addio per sempre a Pago: “Non voglio saperne nulla di lui”

Serena Enardu dice addio per sempre a Pago: ha bloccato tutti i contatti, e dice di non volerne sapere più nulla di lui. Ecco cosa è successo.

Dopo la rottura a Temptation Island, il Grande Fratello VIP pareva averli riavvicinati, ma la quarantena imposta dal Coronavirus ha dato il colpo di grazia definitivo alla relazione tra Pago e Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato al settimanale Chi di come sono rimasti i rapporti con l’ex fidanzato, sfogandosi: “Ho bloccato tutti i contatti […] Non voglio più sapere nulla di lui, non ci ricascherò”. Nonostante i numerosi tentativi per riaccendere la fiamma, nulla ha funzionato e la storia d’amore tra Serena e Pago sembra essere finita per sempre. Lei dichiara di volersi allontanare dalle attenzioni pubbliche: “La mia vita privata deve svanire dal pubblico […] Ho deciso di riprovarci dopo Temptation Island Vip e sono stata presuntuosa. Poi c’è stato il Grande Fratello VIP e tutto è andato di corsa”.

Serena Enardu e Pago, è successo qualcosa di molto grave

“La nostra storia era una storia malata. Mi sono sentita una malata terminale di amore, che non riusciva a staccare la spina” ha ammesso Serena al settimanale di Alfonso Signorini. Ha confessato anche che il problema principale con Pago era la fiducia. Il cantante ha voluto sottolineare lo stesso punto, raccontando: “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono trovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena”. Per fortuna entrambi possono contare sul sostegno delle loro famiglie. Serena ha augurato il meglio a Pago, ma dichiara di non volerne più sapere nulla di lui. “In bocca al lupo a Pago, ma è chiusa qui”, ha detto. “Non pagherò a vita i miei sbagli e non starò male per sempre. Sarò egoista, ma devo salvarmi”.

